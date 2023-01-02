В Краснокамске 1 января из горящей квартиры пожарные вынесли мужчину

Фото: МЧС по Пермскому краю.

Огненная стихия в многоэтажном доме Краснокамска разыгралась во второй половине дня 1 января 2023 года. Сообщение о пожаре в одной из квартир 10-этажного дома на ул. Энтузиастов поступило в 17:38.

К месту возникновения очага загорания незамедлительно выехали подразделения пожарной охраны 21-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю и частной пожарной охраны «Кама Картон» в количестве 16 человек личного состава и пяти единиц техники.

Локализовать пожар на площади около 3 квадратных метров в 17:45, ликвидировать горение - в 17:49.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудниками 11-й пожарно-спасательной части в составе звена газодымозащитной службы из горящей квартиры спасен мужчина средних лет. Его вывели в безопасную зону и передали врачам скорой медицинской помощи. От огня спасли соседние квартиры многоэтажного жилого дома. На пожаре в Краснокамске погибших нет. Спасенного мужчину госпитализировали в медицинское учреждение», - сообщили подробности в краевом МЧС.

Героизм при тушении пожара и спасении человека проявили (на фото слева направо): пожарные - Евгений Каменских, Дмитрий Проскурин, Яков Которов, Илья Файзрахманов, Дмитрий Лаврушкин; командир отделения Алексей Волков; помощник начальника караула Алексей Смирнов; командир отделения Максим Якушев; водители пожарных машин Данил Калегин, Олег Девятов и Даниил Родыгин.

В МЧС по Пермскому краю напоминают, в случае обнаружения пожара о нем необходимо сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (с мобильного телефона) или «01» (со стационарного телефона).

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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