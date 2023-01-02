В новогоднюю ночь на городскую эспланаду в Перми пришли более 20 тысяч человек

Новый год в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сообщению администрации Перми, новогоднюю ночь городскую эспланаду посетили более 20 тысяч человек. В главном ледовом городке 2022-2023 Перми на этот раз не проходил праздничный концерт, кроме того, был отменен и большой фейерверк.

Впереди пермяков и гостей города ждет неделя праздничных мероприятий, наполненных самыми различными событиями.

На набережной реки Камы работает резиденция Деда Мороза, на площадке нового амфитеатра разместилась интерактивная инсталляция «О Перми с любовью».

С 1 января 2023 года на городской эспланаде начали работу интерактивные площадки для детей.

Во всех районах Перми продолжат свою работу ледовые городки: в саду им. Миндовского, парках «Счастье есть» и им. Чехова, на площадях перед ДК «Урал» и ДК им. Солдатова, Клубом им. Златогорского в сквере им. Дзержинского. (0+)

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