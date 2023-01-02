В Перми с 3 по 5 января выступят легендарные фигуристы Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина

Фото: Правительство Пермского края.

Вместе с Максимом Марининым и Татьяной Тотьмяниной 3, 4 и 5 января на главный ледовый каток 2022-2023 в Перми у «Театра-Театра» выйдет еще один прославленный фигурист Алексей Ягудин. Легенды российского фигурного катания примут участие в семейном гала-шоу «300 лет Перми». Его постановщиком стал чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух.

Участники гала-шоу представят номера под «Танец с саблями», который композитор Арам Хачатурян написал в Перми, и под музыку Петра Чайковского.

Компанию прославленным спортсменам составят будущие звезды отечественного фигурного катания, спортсмены из Перми: Анна Соболева и Матвей Чураков, Полина Неганова и Роман Федотов. Также в показательных выступлениях примет участие Виктория Федянина, которая с успехом выступила на недавнем этапе Гран-При России в Перми.

По сообщению правительства Пермского края, зрители также увидят на льду главного катка 2022-2023 Перми воспитанников пермской тренерской пары Валентины и Валерия Тюковых.

Получасовые выступления состоятся 3 и 4 января в 17:30 и 21:30, 5 января - в 11:00. Вход свободный, для зрителей будут оборудованы трибуны, рассчитанные на тысячу человек. Увидеть выступление фигуристов можно будет не только вживую, но и онлайн в официальном сообществе 300-летия Перми. (0+)

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