В Перми муниципальные автобусы за 2022 год перевезли более 20 млн пассажиров

Фото: Администрация Перси.

Как сообщили в администрации Перми, в декабре 2022 года автобусы МУП «Пермгорэлектротранс» приступили к перевозке пассажиров на автобусных маршрутах №8 «Микрорайон Крохалева – Микрорайон Садовый», №62 «Улица Милиционера Власова – Микрорайон Крохалева» и №63 «Микрорайон Крохалева – Микрорайон Садовый».

Сейчас муниципальное транспортное предприятие обслуживает семь маршрутов атобусов: №3, №8, №10, №36, №50, №62 и №63. В течение 2022 года автобусы «Пермгорэлектротранса» перевезли 20,1 млн пассажиров.

«Благодаря участию в программе «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» парк муниципального перевозчика «Пермгорэлектротранс» пополнился 64 новыми автобусами», - рассказали в городской администрации.

Кстати, в 2022 году для обеспечения безопасности водителей и пассажиров при работе на маршрутах «Пермгорэлектротранс» заключил договор с Росгвардией. Теперь во всех автобусах и трамваях муниципального перевозчика есть кнопка экстренного вызова.

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