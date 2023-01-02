В Перми новогодняя ночь прошла без особых происшествий

Фото: ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю, в Перми во время проведения новогодних мероприятий нарушений общественного порядка допущено не было. Обошлось и без возгораний от применения пиротехнических изделий.

Порядок в местах празднования Нового года обеспечивали сотрудники Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур.

На городской эспланаде в праздничную новогоднюю ночь с 22:00 31 декабря 2022 года до 04:00 1 января 2023 года дежурили около 100 сотрудников частных охранных предприятий, бригады скорой медицинской помощи, Пермской городской службы спасения и МЧС по Пермскому краю.

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 463 обращения граждан. В течение дежурных суток применялась система видеонаблюдения. За сутки с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года сотрудники Пермской городской службы спасения выезжали по звонкам пермяков 14 раз, в основном, по бытовым причинам, например, для открытия заклинивших замков», - подвели итоги праздничной новогодней ночи в администрации Перми.

В новогодние выходные с 2 по 8 января 2023 года в 68-м квартале городской эспланады Перми и на праздничных площадках набережной Камы будут проходить многочисленные интерактивные мероприятия для детей. Их безопасность также обеспечат сотрудники частных охранных предприятий города и полиции.

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