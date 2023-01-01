В 2023 году в Пермском крае родилось 17 детей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для врачей, дежурящих в стационарах, новогодняя ночь становится обычной рабочей. Так в 2023 году медики помогли появиться на свет 17 малышам.

- В Пермском крае в период с 00.00 до 8.00 родилось 17 детей, из них 11 девочек. Двоен не было, - рассказали корреспонденту "Комсомолки" в краевом Минздраве.

Напомним, первый ребенок 2022 года оказался «невредным» и дал немного отдохнуть пермским врачам в новогоднюю ночь. Дочка Майи Викторовны из Верещагинского района родилась 1 января в 9.50. Девочка оказалась весом 3450, ростом 49 сантиметров. Теперь малышка и ее мама будут праздновать 1 января сразу два праздника: новый год всей страны и личный новый год девочки.

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