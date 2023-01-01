В Прикамье сотрудники ГИБДД проведут проверки водителей в новогодние каникулы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В выходные и праздники во всех городах Пермского края сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия по выявлению пьяных водителей «Опасный водитель» .

Госавтоинспекция Прикамья напоминает о недопустимости управления автомобилем в пьяном состоянии и призывает всех участников дорожного движения помнить о мерах безопасности на дорогах, строго соблюдать ПДД и проявлять уважение друг к другу. За управление автомобилем в пьяном видео предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

- Не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщайте в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состояния по телефону 102 (с сотового), - обратились сотрудники ГИБДД ко всем участникам дорожного движения.

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