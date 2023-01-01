В Пермь вернется 19-летний контрактник, попавший в плен на Украине

Фото: скриншот видео 1tv.ru

31 декабря в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 82-х российских военнослужащих, которые находились в плену.

- Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, - сообщили в телеграм-канале Министерства обороны России.

Как сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, среди пленных оказался 19-летний пермяк Кирилл Бражкин.

- Добрые вести пришли, 82 военнослужащих РФ возвращены из украинского плена. Среди них и 19-летний парень, наш земляк Кирилл Бражкин. Поговорил утром по телефону с мамой Кирилла, она писала мне обращение. Конечно, искренне рада, с трудом сдерживала слёзы…Новый год Кирилл встретил на родной земле, в России. Сейчас все освобожденные будут проходить лечение и реабилитацию. Отдельное спасибо губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, он лично контролирует эту непростую работу. Будем и дальше прикладывать все необходимые усилия, плотно взаимодействовать со специально созданной контактной группой при уполномоченном по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, - написал Игорь Сапко на своей странице ВКонтакте.

Напомним, в конце декабря из украинского плена домой вернулся 22-летний пермяк Даниил Калугин. Несмотря на последствия тяжелого ранения, Даниил пришел в родную школу №136 имени Я. А. Вагина и встретился с курсантами подразделения допрофессиональной полицейской подготовки.

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