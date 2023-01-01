Предновогоднее похолодание в Прикамье оказалось сильнее ожидаемого

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Долгосрочный прогноз на декабрь стал одним из наименее успешных за последние годы. Месяц оказался значительно теплее, чем прогнозировалось, и с большим количеством осадков. Особенно это относится ко второй и третьей декаде, которые прогнозировались холодными, а оказались теплее климатической нормы. Блокирующий антициклон, который существовал с середины ноября, разрушился значительно раньше ожиданий, и с конца первой декады погоду в основном определяли циклоны, - сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Предновогоднее похолодание в Пермском крае оказалось сильнее, чем ожидалось. Дневная температура воздуха по востоку края в Бисере составила -25 градусов, по остальной территории от -11 в Чайковском до -20…-22 в восточных районах. В Перми днем почти не было прогрева, максимальная температура составила -18,6 градусов.

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