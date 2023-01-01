В Перми 1 января 2023 года состоится новогодний велопробег

Фото: Новогодний велопробег 2023/ВКонтакте

- 1 января, первый день года, как его встретишь, так и проведешь. Кататься зимой на велосипеде уже становится нормой. Предлагаем встретить год 2023 велопрогулкой по Балатовскому парку, маршрут будет нетрадиционный, а в виде цифры 2023, - пишут в группе велопробега организаторы.

Организаторы напоминают, что подобный формат мероприятия проводится уже пятый год. Участие в велопробеге бесплатное. Всех желающих ждут в 12.50 на автобусной остановке ПКиО Балатово. Старт в 13.00

- Маршрут разведан, дистанция около 13 км, время движения 1-1.5 часа. Почему лес, потому что там чисто, нет грязного снега, реагентов, льда, машин, - добавляют организаторы.

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