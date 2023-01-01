31 декабря на пожаре в Пермском крае спасли 6 человек

Караул пожарных- героев. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Днем 31 декабря в 12-ти квартирном двухэтажном жилом доме, расположенном на улице Карла Либкнехта в Нытве, произошел пожар - загорелась квартира на втором этаже. До приезда пожарных самостоятельно вышли на улицу 5 жильцов, остальных людей спасли пожарные.

Одного мужчину при помощи спасательного устройства вывели на улицу по лестничному маршу со второго этажа, женщине пожарные помогли покинуть квартиру через окно первого этажа, 4 жильцов, среди которых был 3-х месячный ребенок, спасли по трехколенной лестнице со второго этажа.

- Пожар локализован в 15.16. Приблизительная площадь пожара составила 3 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, пожар возник из-за короткого замыкания электрооборудования во время зарядки сотового телефона. Общее количество привлеченных сил и средств пожарно-спасательных подразделений, прибывших для спасения людей и тушения пожара составило 26 человек и 5 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В случае пожара или появления дыма нужно немедленно позвонить по телефону «101» или «112», указав точный адрес. До прибытия пожарных служб следует принять меры по эвакуации людей.

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