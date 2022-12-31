В Пермском крае окончены поиски пропавшего больше месяца назад молодого мужчины

Фото: поисковой отряд «Регион 59»

- Найден, жив, благодарим всех за помощь в поиске, - написали волонтеры поискового отряда «Регион 59» к записи о пропавшем 37-летнем Константине П.

Напомним, 37-летний житель Кунгура пропал больше месяца назад. 23 ноября он вышел из дома, дошел до библиотеки, сдал книги и исчез. Ни документов, ни сотового телефона с собой у него не было. К счастью, 31 декабря произошло настоящее новогоднее чудо, и мужчина нашелся живым. Где он все это время пропадал, не сообщается.

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