МЧС предупреждает о гололеде и изморози в Пермском крае

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Пермского гидрометцентра, 31 декабря и 1 января, в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. С 20.00 часов 31 декабря до 20.00 часов 1 января в отдельных районах региона прогнозируется образование изморози и гололеда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев.

- В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш, - сообщили в ГУ МЧС по Пермском краю.

Кстати, вчера на эспланаде открылся главный ледовый городок. В этом году его масштабы и красота впечатляют. Ледяные скульптуры получились сказочно красивые, на них ушло больше 100 кубометров льда. Подчеркивает их и придает еще более праздничную атмосферу утонченная подсветка. Дети уже вовсю испытываю ледяные горки разной высоты. Фотограф «Комсомолки» прогулялся по ледовому городку. Смотрите наш фоторепортаж тут.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65