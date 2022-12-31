Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в новогоднюю ночь

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Буквально несколько часов назад пермский научно-популярный метеорологический проект «Метеоролог.и.я» опубликовал самые свежие данные о погоде на 31 декабря и 1 января.

Сегодня, 31 декабря, в Перми будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем составит −13…−15 градусов, ночью будет −17…−19. При этом днем осадков не ожидается, а ночью пройдет слабый снег. На территории Пермского края днем будет −10…−15, ночью -15...-20 градусов. При этом на востоке края температура воздуха может опуститься до -25 градусов.

В воскресенье, 1 января, в Перми температура воздуха днем составит −10…−12, пройдет небольшой снег. В Пермском крае будет облачно с прояснениями, местами выпадет небольшой снег. Температура воздуха днем составит −10…−15 градусов (по востоку до −20), в юго-западных районах днем будет−5…−10 градусов.

Кстати, вчера на эспланаде открылся главный ледовый городок. В этом году его масштабы и красота впечатляют. Ледяные скульптуры получились сказочно красивые, на них ушло больше 100 кубометров льда. Подчеркивает их и придает еще более праздничную атмосферу утонченная подсветка. Дети уже вовсю испытываю ледяные горки разной высоты. Фотограф «Комсомолки» прогулялся по ледовому городку. Смотрите наш фоторепортаж тут.

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