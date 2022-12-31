Глава Перми опубликовал видео светового шоу на Коммунальном мосту

Фото: permkrai.ru.

Мэр Перми Алексей Демкин опубликовал в своем телеграм-канале короткий видеоролик светового шоу на коммунальном мосту. Световое представление, напомним, будет идти еще 3 дня: 31 декабря с 17 часов до 3 часов 1 января; 2 и 3 января с 17 до 23 часов.

Уточним, мост освещен по всей длине – а это около одного километра. На его пролетах и опорах установлены 40 прожекторов и 112 линейных светильников. Смонтирована иллюминация вдоль проезжей части - всего 48 конструкций праздничного освещения, по 24 на каждую сторону моста.

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