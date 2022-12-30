Госэкспертиза одобрила проект капремонта Балатовского парка в Перми

Фото: permkrai.ru.

Напомним, знаковое для города место отдыха – парк культуры и отдыха «Балатово» входит в особо охраняемую природную территорию «Черняевский лес». Его планируют отремонтировать к началу юбилейных мероприятий, которые посвящены 300-летию Перми.

Так, вдоль улицы Подлесной обновят главную аллею, прогулочные маршруты и зоны отдыха с беседками – работы здесь пройдут в рамках регионального проекта «Зеленое кольцо», сообщили в минЖКХ Прикамья.

- Реализация проекта «Зеленое кольцо» позволит создать для жителей комфортные условия доступа к природным объектам Перми, – не единожды подчеркивал глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Также подрядчику предстоит на площади порядка 19 га (около 2,5% от всего Черняевского леса) обустроить площадку со сценой, где будут проходить различные массовые мероприятия, спортивные и детские площадки с современным оборудованием, площадки для выгула и дрессировки собак, а также установить информационную навигацию и видеонаблюдение.

В том числе здесь обустроят дорожно-тропиночные сети, велодорожки, газоны, установят скульптуры и наружное освещение. Посадят кустарники, деревья, разобьют цветники и создадут безбарьерную среду для посещения парка маломобильными пермяками. При этом естественные зеленые насаждения будут сохранять по максимуму.

Напомним, в региональный проект «Зеленое кольцо» вошли работы по комплексному обустройству и экологической ревитализации пяти природных территорий города: особо охраняемая природная территория «Черняевский лес», Егошихинский культурно-мемориальный парк, парк культуры и отдыха «Балатово», общественные территории в долине рек Егошиха и Данилиха. Полностью строительно-монтажные работы завершаться к концу 2024 года.

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