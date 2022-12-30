С 30 декабря у всех посетителей вокзала Пермь-II проверяют багаж и сумки

Все пассажиры Перми-2 будут проходить через "рамки". Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 30 декабря на железнодорожном вокзале Перми стали действовать новые правила. Так, на пассажирские платформы можно пройти только через здание вокзала, а туда – только через пункт досмотра ручной клади и багажа.

Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, порядок прохода к поездам изменился в соответствии с требованиями федерального законодательства (ФЗ «О транспортной безопасности» №16-ФЗ), в рамках реализации мероприятий по обеспечению транспортной безопасности. Согласно документа, при входе в здание вокзала все посетители будут проходить через многозонные металлодетекторы (рамки), а багаж и ручную кладь будут просвечивать с помощью интроскопов.

Кроме того, попасть в пешеходные тоннели для прохода к платформам главного и горнозаводского направлений можно будет также только через вокзал. Поэтому сотрудники СвЖД просят пассажиров приезжать на вокзал пораньше. Кстати, в пункте досмотра работает несколько комплексов, которые позволяют одновременно пропускать большое количество людей, но на это все равно уходит время. В часы пик здесь могут образовываться очереди.

Уточним, тех, кто приехал в Пермь на электричках и поездах досматривать на вокзале не будут. Они смогут выйти с вокзала через пешеходные тоннели или по улице.

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