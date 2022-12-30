Пермяка задержали после продажи шпионской ручки

Фото: perm.sledcom.ru.

Плачевно закончилась для молодого пермяка продажа ручки с микрофоном и наушниками. Его задержали сотрудники УФСБ сразу же после передачи устройства. Кстати, они выявили данное преступление в ходе проведения оперативных мероприятий.

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, парень изначально знал, что продавать такие «канцелярские изделия» запрещено. За «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» в отношении пермяка завели уголовное дело. В настоящее время следователь следственного отдела по Ленинскому району г. Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю проводит комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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