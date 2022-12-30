Пермские следователи выясняют, почему фельдшер не приехала к больному ребенку

Фельдшер так и не приехала к температурящему ребенку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи СУ СК РФ по Пермскому краю проводят проверку по информации, размещенной в социальных сетях. Речь идет о ненадлежащем оказании медицинской помощи малолетнему ребенку.

Предварительно установлено, что в декабре в Березниковском городском округе Пермского края малолетнему жителю поселка Орёл была ненадлежащим образом оказана медицинская помощь.

Подробности вопиющего случая сообщает «Рифей-Пермь». Маленький мальчик тяжело болел – температура 39,6 держалась несколько дней. Обеспокоенная мама вызвала скорую, которых ждали три часа. Осмотрев ребенка, они передали вызов в местную поликлинику. Но фельдшер на следующий день к ребенку так и не приехала. Когда мама сама пришла в поликлинику, выяснилось, что врача на месте нет, она уже ушла домой. Женщина приехала к ней домой, с просьбой съездить к ребенку, но та даже двери отказалась открывать. Фельдшер сказала: «Я устала. Я никуда не поеду. Пусть ребенок не ест печеньки и сладкое».

В настоящее время следователи следственного отдела по г. Березники следственного управления СК России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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