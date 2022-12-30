В Перми полицейские спасли семью из горящего дома

Фото: МВД медиа

В Свердловском районе Перми сотрудники Госавтоинспекции эвакуировали жильцов из горящего частного дома. Об этом сообщили в «МВД медиа».

Лейтенант полиции Александр Ведерников и старший лейтенант полиции Станислав Пупышев находились на маршруте патрулирования. В это время они заметили частный дом по улице Балхашской, у которого горела крыша.

Полицейские поспешили на помощь. Женщина возле дома сообщила им, что внутри находятся еще два человека. Сотрудники полиции взбежали в дом. Сначала они нашли женщину и помогли ей выбраться. После этого они заметили лежащего на полу мужчину и вывели его на улицу.

Станислав Пупышев служит в органах внутренних дел уже более 18 лет. Он награжден медалью Жукова за отвагу и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов РФ, нагрудным знаком «За отличную службу в МВД» I и II степени, а также медалями «За отличие в службе» трех степеней. Александр Ведерников служит в полиции всего год, но не раз проявлял себя с положительной стороны.

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