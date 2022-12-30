Новогодняя ночь в Перми будет холодной

Начало января будет снежным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В ночь на 1 января ожидается температура -15...-18 градусов, с ощутимым ветром, в общем, относительно холодная новогодняя ночь - по меркам последних лет, - сообщил метеоролог Андрей Шихов.

В Перми холоднее всего будет в первой половине ночи на 31 декабря - до -20 градусов, затем начнет теплеть. В последний день уходящего года выпадет небольшой снег.

С 1 по 3 января в Пермском крае будет тепло, снежно и немного ветрено. А вот 4 и 5 января начнет подмораживать, снегопад постепенно сойдет на нет.

С 6 по 8 января ожидается арктическое вторжение, которое принесет с собой малооблачную и морозную погоду. Ночью столбик термометра будет колебаться от -28 до -33 градусов, в некоторых районах опустится и до -38. Днем ожидается температура от -25 до -30 градусов.