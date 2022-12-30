Пермского «Щелкунчика» под Новый год смогут посмотреть жители всей России

Фото: Андрей Чунтомов.

Традиционно в канун Нового года балетные труппы большинства театров приглашают зрителей на показ главного новогоднего балета - «Щелкунчика» (6+). Разумеется, идут эти спектакли и в Пермском театре оперы и балета.

В Перми балет «Щелкунчик» показывают в авторской версии балетмейстера Алексея Мирошниченко. Действие спектакля перенесено в Петербург 1892 года. Именно в этом году в Мариинском театре состоялась его мировая премьера.

Билеты на спектакли давно раскупили. Но у пермяков, как и у жителей всей России, есть возможность увидеть балет в прямом эфире. 31 декабря в 14 часов «Щелкунчик» в исполнении пермского балета покажут на канале «Дом.ру Гид», а также на платформе Movix

Главные партии в спектакле исполняют Полина Ланцева (Булдакова) и Георгий Еналдиев.