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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 7:22

В Перми в ДТП погибла женщина

Водителя, выехавшего на встречку, увезли в больницу
Анна Маркова
От легковушки остался один металлолом. Фото: t.me/chp_59_perm

От легковушки остался один металлолом. Фото: t.me/chp_59_perm

В Перми в четверг, 29 декабря, произошло смертельное ДТП, погибла женщина-водитель. Подробности автоаварии рассказали в городском ГИБДД.

За рулем автомобиля CHERRY был водитель 60-летний водитель. Он ехал по улице Лянгасова, в сторону микрорайона Вышка. Неожиданно выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ. За рулем была 49-летняя женщина.

Удар был сильнейший, легковушку искорежило, женщина погибла на месте. Водителя иномарки в больницу увезла «скорая».

- По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает ГИБДД по городу Перми.

Госавтоинспекция напоминает, что водителям следует неукоснительно соблюдать требования ПДД, выбирать оптимальную скорость и соблюдать безопасную дистанцию движения.

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Телефон: 8-965-571-46-65