В 2022 году должники за тепло в Прикамье лишились более 100 автомобилей

Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»

С января по декабрь 2022 года в Пермском крае был наложен арест более, чем на 100 единиц личного транспорта должников за тепло и горячую воду в ходе совместных рейдов судебных приставов и сотрудников Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Самыми дорогостоящими арестованными транспортными средствами стали автомобили Toyota, самыми массовыми — автомобили марки ВАЗ.

Текущая рыночная цена арестованных иномарок превышает несколько миллионов рублей. Поэтому большая часть граждан, лишившаяся своих автомобилей, предпочитает гасить задолженность незамедлительно, а также выплачивать пени, сборы и компенсирует расходы на эвакуацию. Вместе с тем, ряд машин реализован в счет погашения долгов.

Помимо проведения рейдов по месту жительства, в 2022 году проводились мероприятия по выявлению должников на автодорогах с привлечением правоохранительных органов. В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендуют проверить отсутствие неоплаченных счетов за отопление и горячее водоснабжение, так как в течение отопительного сезона интенсивность арестов имущества и взысканий с должников за тепло будет увеличена.

«В преддверии Нового года должники могут не только избавиться от долгов, но и сделать это с выгодой для себя. Для этого советуем оплатить квитанцию за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь (включая указанные в них суммы долгов) до 30 декабря, либо в режиме онлайн до 31 декабря. За это компания спишет все начисленные ранее пени, за исключением взысканных по решению суда», — подчеркивает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.