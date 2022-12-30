Глава Минэка РФ Максим Решетников заявил, что не причастен к хищениям в Перми

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Глава Минэкономразвития России и ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отверг причастность к хищениям в Перми. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

По данным издания, Максима Решетникова допросили в качестве свидетеля по уголовному делу. Он заявил, что не имеет отношения к хищениям из пермского благотворительного фонда «Содействие – XXI век».

О допросе стало известно во время судебного процесса над бывшим зампредом правительства Пермского края Еленой Лопаевой. Она обвиняется в хищении более 54 млн рублей, которые были сданы в благотворительный фонд. Бывшую чиновницу оставили под домашним арестом до 24 января.

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