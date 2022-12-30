В пермском микрорайоне Ива появится жилой комплекс и бассейн

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мотовилихинском районе Перми в микрорайоне Ива построят ЖК с бассейном. Об этом на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата сообщил директор филиала «Девелопмент-Юг» в Перми Алексей Скрипкин.

Планируется построить пять домов общей площадью 250 тысяч квадратных метров с паркингом на 855 мест. Также будет возведен бассейн с двумя плавательными чашами. Там смогут заниматься дети не старше семи лет.

В бассейне также появятся тренажерный зал, баня, сауна и кафе. Спортивный объект на безвозмездной основе передадут в краевую собственность. Его откроют в 2026 году.

Полностью завершить строительство ЖК намерены в 2029 году.

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