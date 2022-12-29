В праздники пермяки могут сообщать о проблемах в ЖКХ по дежурным телефонам

Если вдруг перестала бежать горячая вода - звоните по дежурному номеру. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 31 декабря по 8 января во всех ресурсоснабжающих организациях города будут работать дежурные телефоны. По ним пермякам ответят на вопросы по уборке придомовой территории и вывозе ТКО, а также расскажут о работе сетевых компаний и примут информацию о проблеме в сфере ЖКХ.

Если на объектах коммунальной инфраструктуры произойдет форс-мажорная ситуация, то оперативно отреагируют все службы – готовность подтвердили диспетчерские и аварийные бригады всех ресурсоснабжающих организаций.

Кроме того, в АО «Пермский региональный оператор ТКО» пояснили, что в новогодние каникулы для быстрого реагирования ежедневно с 8 до 17 часов будет работать многоканальный дежурный телефон: 236-90-55. Информация о наличии твердых коммунальных отходов будет оперативно направляться компании-возчику.

По вопросам работы системы отопления необходимо обращаться в свою управляющую организацию. Если там не смогут решить проблему, следует позвонить в единую диспетчерскую службу ПАО «Т Плюс» по телефону: 259-39-98.

Телефоны оперативно-диспетчерских (аварийных) служб ресурсоснабжающих организаций в Перми:

– филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго»: 243-47-09, 243-43-52;

– Пермские городские электрические сети ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго»: 233-02-48, 243-42-42;

– «Новогор-Прикамье» – 210-06-80, 210-07-00;

– «Газпром межрегионгаз Пермь» – 04 (104 с мобильного), 220-62-44, 220-62-14;

– Единая диспетчерская служба – 112, 246-04-00.

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