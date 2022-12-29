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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 15:53

В Перми эвакуировали людей с железнодорожного вокзала Пермь-II

На вокзал поступило сообщение о минировании
Екатерина Яганова
На вокзал поступило сообщение о минировании.

На вокзал поступило сообщение о минировании.

В четверг, около 6 часов вечера, стало известно об экстренней эвакуации людей из здания железнодорожного вокзала Пермь-II. Как сообщает издание Ura.ru cо ссылкой на одного из своих журналистов, что сообщение об эвакуации объявили по громкой связи. И людей сразу же стали выводить из здания.

Как выяснилось, на вокзал поступило сообщение о минировании. Об этом сообщили в пермском линейном отделе МВД на транспорте. После эвакуации людей здание проверили, но ничего не нашли.

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