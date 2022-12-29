В новогодние праздники в Прикамье придут морозы до -38 градусов

В первые дни нового года в Перми снова будет снежно.

Синоптики рассказали, какая погода ждет пермяков в первую неделю года. По данным Пермского ЦГМС, 1 января на западе края выпадет снег, который в течение дня дойдет до центральных районов, а потом и в Пермь.

2 и 3 января в Пермском крае будет тепло, снежно и немного ветрено. А вот 4 и 5 января начнет подмораживать, снегопад постепенно сойдет на нет. С 6 по 8 января ожидается арктическое вторжение, которое принесет с собой малооблачную и морозную погоду. Ночью столбик термометра будет колебаться от -28 до -33 градусов, а в горах и низинах и того ниже – до -38. Днем морозы будут ослабевать – прогнозируется температура от -25 до -30 градусов.

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