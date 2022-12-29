В Пермском крае впервые дали реальный срок за побег из воинской части

Уклонисту-срочнику дали пять лет колонии общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Пермского края приговорили к пяти годам лишения свободы за самовольное оставление части. Такое решение вынес Пермский гарнизонный суд. Как сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на источник в суде, это первый случай в Пермском крае, когда уклониста приговорили к реальному сроку.

Из материалов дела следует, что военнослужащий из поселка Менделеево, проходивший военную службу по призыву, захотел навестить родственников. 14 августа, самовольно покинув часть, он сначала уехал домой, а потом перебрался в Пермь, где жил то у родственников, то у знакомых. 2 октября солдат добровольно пришел в военный следственный отдел следственного комитета РФ по Пермскому гарнизону и заявил о себе. Итого, в военной части он отсутствовал больше месяца.

В ходе предварительного следствия молодой мужчина заявил, что намерения уклониться от службы в армии совсем у него не было. Но он признал себя виновным в самовольном оставлении военной части - преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 337 УК РФ. Согласно санкциям данной статьи, уклонисту грозило от 5 до 10 лет лишения свободы.

С учетом всех данных, «характеризующих личность подсудимого и его отношения к содеянному, обстоятельств совершения преступления, наличия нескольких смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих», суд вынес решение: лишение свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru