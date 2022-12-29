В Перми с Висима до Ушинского будет ходить автобус

Новый автобусный маршрут откроют с 9 января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторую неделю января на улицы города выйдет новый автобус. Он будет возить горожан из микрорайона Висим до остановки «Улица Ушинского». Как сообщает Вusiness-class со ссылкой на гортранс, автобусный маршрут №37 открыли по просьбе жителей. Он призван связать удаленный микрорайон с социальными объектами по ул. КИМ, а также снизить нагрузку с автобуса №17 – организовав все его рейсы до остановки «Микрорайон Висим-2».

Уточним, автобусы №37 выйдут на линию уже 9 января.

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