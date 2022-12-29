Ученые из пермского политеха придумали, как повысить качество асфальтового покрытия

Фото: предоставлено Пермским Политехом.

Во время деятельности нефтяных компаний образуется большое количество промышленных отходов, в частности, бурового шлама. Он, имея в своем составе загрязняющие вещества, оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Чтобы уменьшить это влияние, ученые пермского политеха предложили использовать ресурсный потенциал бурового шлама (взяли его из нефтяных месторождений Западной Сибири) при производстве асфальтобетона. Исследование показало, что полученный материал соответствует всем нормативам, это значит, что асфальтовое покрытие будет высокого качества. При этом его себестоимость значительно снизится.

- В ходе лабораторных исследований было установлено, что в буровом шламе нет превышения предельно допустимой концентрации содержания тяжелых металлов в подвижной форме. Чтобы доказать его эффективность в качестве минерального порошка, были проведены исследования физико-механических характеристик, полученных образцов асфальтобетона, - сообщил аспирант кафедры «Охрана окружающей среды» Антон Власов.

- Полученные нами физико-механические свойства образцов асфальтобетона соответствуют требованиям ГОСТ 9128-2013. Буровой шлам придает асфальтобетону необходимую прочность, повышает вязкость нефтяного битума. Это дает основание рассматривать его в качестве сырья для производства строительных материалов без ограничений по показателям обеспечения экологической безопасности, - поделился профессор кафедры автомобилей и технологических машин Пермского Политеха, доктор технических наук, доцент Константин Пугин.

Разработка пермских ученых была представлена на конференции IOP: Materials Science and Engineering, а материалы исследования, выполненного в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030», опубликованы в журнале «Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе».

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