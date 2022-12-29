Управляющая сети магазинов «Кондитер №8» Евгения Жуланова поздравила пермяков с наступающим Новым годом

Подводя итоги 2022 года, можно отметить, что «Кондитер №8» открыл уже 29 фирменных торговых точек по всему городу. Это самая крупная в Перми сеть магазинов по производству кондитерских изделий. Они не хотят останавливаться и собираются открыть еще 5 точек в 2023 году. Уже совсем скоро, в январе, откроется фирменный магазин в Кондратово.

- Поднимем бокалы с шампанским за то, чтобы все старое и ненужное осталось в уходящем году. А в новый путь мы отправимся с приятными воспоминаниями, лучшими друзьями, богатырским здоровьем, благосклонной удачей, верными любимыми – тогда дорога принесет лишь удовольствие, радость и счастье! Всем Счастливого Нового года! - пожелала пермякам управляющая фирменной розницы К8 Евгения Жуланова.