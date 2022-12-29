Пермячка пропала по пути с работы домой

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

В Перми пропала 42-летняя Олеся Мусина. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

Женщина работает в магазине «Магнит» по улице Тургенева, 35 в Мотовилихинском районе. Вечером 27 декабря после смены она ушла домой и исчезла.

Волонтеры назвали приметы пропавшей. Ее рост 160 сантиметров, телосложение плотное, волосы рыжие, глаза карие. Была одета в серо-голубую кофту, серый жилет с вышивкой «Магнит», серебристую дутую куртку, черные штаны и черные сапоги на небольшом каблуке.

Пермяков просят помочь в поисках. Они начнутся 29 декабря в 14:00. Место сбора — магазин «Магнит». Желающим принять участие в поисках нужно одеться по погоде, удобно и ярко. С собой взять воду и полностью заряженный телефон со скаченным приложением «Геотрекер». Телефон координатора: 8-902-634-69-55.

Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам 102 или +7 (342) 204-49-04.

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