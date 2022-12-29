Экс-зампред правительства Прикамья осталась под домашним арестом

Фото: соцсети Елены Лопаевой

Бывшего вице-прмьера Пермского края Елену Лопаеву оставили под домашним арестом. Пермский краевой суд 28 декабря отклонил апелляционную жалобу.

Мера пресечения продлена до 24 января. Адвокаты бывшей чиновницы не смогли оспорить решение, принятое ранее Индустриальным районным судом. Они требовали смягчить меру пресечения на подписку о невыезде или на запрет определенных действий.

Елену Лопаеву задержали 24 января 2022 года в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Она обвиняется в хищении более 54 млн рублей, которые были сданы в благотворительный фонд «Содействие-XXI век».

Напомним, что в июне Мотовилихинский районный суд уже изменил меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

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