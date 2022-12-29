В Прикамье пьяный 54-летний мужчина до смерти избил супругу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В поселке Майский Краснокамского городского округа 54-летнего местного жителя признали виновным в убийстве жены. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Инцидент произошел в мае этого года в общежитии, где проживали супруги. Мужчина находился в своей комнате в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его 51-летней женой произошел конфликт. В результате муж набросился на нее и начал избивать руками и ногами. Женщину увезли на «скорой» в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Женоубийцу отправили в колонию строгого режима на 7 лет.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65