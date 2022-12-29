«Молот» в Перми завершил год победой над ангарским «Ермаком»

Фото: Хоккейный клуб «Молот»

В заключительном матче 2022 года пермский «Молот» на своем льду победил «Ермак» из Ангарска.

Встреча в Перми продолжалась более двух с половиной часов: победителя пришлось выявлять после дополнительного в серии буллитов. Аутсайдер чемпионата ВХЛ решил дать настоящий бой хозяевам льда: упорные сибиряки вели в счете до начала третьего периода. «Молот» с огромным трудом сумел перевести матч в овертайм.

Дополнительные пять минут не сумели выявить сильнейшего, командам пришлось выполнить серию буллитов, в которой точнее оказались пермяки. В итоге «Молот» одержал победу со счетом 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0). В составе хозяев льда отличились: Ряшенцев (в большинстве), Шубин; «Ермака» - Ревацкий, Ушаков. Победный буллит выполнил Белохонов.

Перед началом встречи главный тренер «Молота» Сергей Бердников предупреждал своих подопечных о возможном ее характере, учитывая тот факт, что «Ермак», потеряв даже теоретические шансы на попадание в плей-офф, будет действовать раскрепощенно.

«Как раз команды, которым уже ничего не надо, обычно дают бой тем командам, которые туда стремятся, и при этом останавливают их. «Ермак» в этом сезоне очень много матчей проиграл с разницей в одну шайбу, команда с характером. Она выходит на лед бьется. Сегодня в очередной раз сибиряки это и показали. Мы не смогли сегодня реализовать свои моменты, которые создали, а соперник реализовал и заставил нас уступать в счете. Хорошо, что нашли в себе силы и довели матч до победы», - говорит Сергей Бердников.

Следующим матч «Молот» проведет уже в 2023 году 9 января. Соперником пермяков в Санкт-Петербурге станет «СКА-Нева». (0+)

Перед новогодними каникулами «Молот» закрепился на 14-м месте в турнирной таблице ВХЛ сезона 2022-2023 годов.

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