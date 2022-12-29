В Прикамье в новогодние праздники усилят меры безопасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Пермского края обсудили усиление мер безопасности в новогодние праздники. Вопрос был поднят на четвертом заседании регионального оперштаба, которы был создан в связи с введением режима базового уровня готовности в Прикамье.

Под особым контролем находятся свыше 600 объектов по всему региону, где будут проходить праздничные мероприятия. Более 350 мероприятий с массовым пребыванием людей пройдут с участием детей.

В крае хранение и продажа пиротехники осуществляется на 141 объекте. Там проводят проверки и выездные обследования.

В Прикамье намерены усилить работу по профилактике пожаров в жилых домах. К выезду в случае ЧС будут готовы 6 550 человек личного состава.

Также во время новогодних праздников намерены обеспечить бесперебойную работу промышленных предприятий, выполняющих гособоронзаказ.

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