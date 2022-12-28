В новогодние праздники в Пермском крае усилят охрану граждан и объектов

Фото: правительство Пермского края.

Очередное заседание оперштаба, созданного в связи с введение в Пермском крае базового уровня готовности, состоялось в среду. Оно проходило под председательством губернатор Дмитрия Махонина. Напомним, в состав оперштаба входят главный федеральный инспектор по Пермскому краю, руководители МВД, МЧС, ФСБ, надзорных ведомств, правительства и администрации губернатора региона, а также других органов власти.

На заседании обсудили результаты исполнения поручений прошлых заседаний оперштаба: повышение антитеррористической защищенности стратегических, промышленных и гособъектов, а также обеспечивающих жизнедеятельность людей в сфере энергетики, ЖКХ, газо- и водоснабжения. И рассмотрели предложения по усилению данных мер.

Также обсудили вопросы бесперебойной работы промышленных предприятий, что выполняют государственный оборонный заказ.

Особое внимание уделили вопросам обеспечения правопорядка и безопасности пермяков и гостей края во время новогодних каникул. Так, начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов доложил, что на территории Прикамья под особым контролем находится более 600 объектов, где запланировано проведение новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей, из них свыше 350 – где будет много детей.

- Также идет работа по обеспечению безопасности при хранении и запуске пиротехнических изделий – проходят выездные обследования, - уточнил Урусов. - Напомним, сегодня такие изделия хранят и реализуют на 141 объекте. Еще есть 45 точек, где их продажа ведется стихийно.

Кроме того, с 30 декабря по 8 января будет усилена профилактика пожаров в жилом секторе. А в состоянии боевой готовности в новогодние праздники будут находиться 6 550 сотрудников РСЧС.

По итогам заседания оперштаб сформировал ряд поручений, в том числе о повышении безопасности объектов ЖКХ в ряде муниципалитетов.

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