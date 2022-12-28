В Пермском крае потушили мощный пожар в магазине

В Куеде сгорел магазин. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

ГУ МЧС России по Пермскому краю опубликовало фотографии с пожара в куединском магазине. Напомним, возгорание произошло вечером 28 декабря на улице Промышленной. О нем стало известно в 17.20. По прибытии на место пожарные выяснили, что у магазина полыхает крыша. Площадь, на которой бушевало пламя, составила 150 метров квадратных. Его тушили 37 огнеборцев и 10 единиц техники.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 18.50. Пострадавших нет.

В Куеде сгорел магазин. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара необходимо:

1. немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона - «01». Обязательно указать наименование объекта защиты, адрес места расположения объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию.

2. Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью - меры по тушению пожара в начальной стадии.

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