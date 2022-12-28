Критиковавшего спецоперацию на Украине преподавателя окончательно уволили из пермского филиала ВШЭ

Динара Гагарина. Фото: журнал для студентов "Гроза"/Телеграм

Руководство пермского филиала НИУ ВШЭ окончательно распрощалось с Динарой Гагариной. Как сообщает издание ТЕКСТ, в начале декабря директор образовательного учреждения Галина Володина уволила преподавателя с должности доцента, а в конце месяца - с должности в секторе исторических исследований.

- Это были интересные пять лет, полные надежд, веры в образование и людей. И я рада, что они были, пусть все закончилось так, как оно закончилось, - написала Гагарина в своих соцсетях. Напомним, после сентябрьского доноса родителей студентов вуз отстранил преподавателя от руководства магистратурой Digital Humanities. Родители пожаловались на антивоенные посты в соцсетях доцента. Вуз полностью закрыл магистерскую программу и предложил преподавателям читать другие курсы. После отстранения доцента 40 студентов подписали открытое письмо с требованием вернуть Гагарину и не закрывать программу.

После второго увольнения представители преподавателя подали иск о признании незаконным увольнения из пермского филиала НИУ ВШЭ – рассмотрение дела намечено на 13 января (данные из картотеки Мотовилихинского суда Перми).

Напомним, поводом для увольнения Гагариной стали ее антивоенные высказывания в соцсетях. Руководство вуза посчитало, что в постах преподавателя содержится информация, дискредитирующая Вооруженные силы РФ, а в отдельных также ненормативная лексика.

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