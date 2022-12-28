В Пермском крае горит магазин на площади 150 квадратных метров

У магазина полыхала крыша. Фото: Мария АНАНОВА

О пожаре в магазине в поселке Куеда стало известно в 17.20. На улицу Промышленную сразу выехали силы и средства от МЧС России в количестве 37 человек личного состава и 10 единиц техники.

По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения краевого МЧС было установлено, что горит крыша. Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, площадь пожара составила 150 метров квадратных. В 18.10 пламя удалось потушить.

По предварительной информации пострадавших нет. Угроза распространения пламени на соседние здания тоже отсутствует.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности.

В случае обнаружения пожара необходимо:

1. немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона - «01». Обязательно указать наименование объекта защиты, адрес места расположения объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию.

2. Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью - меры по тушению пожара в начальной стадии.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

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