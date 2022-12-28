«ЭнергосбыТ Плюс» дарит добросовестным ТСЖ новогодние гирлянды

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Товарищества собственников жилья (ТСЖ), внесшие оплату тепла и горячей воды за декабрь до завершения месяца, получают от АО «ЭнергосбыТ Плюс» подарки для украшения фасадов. Яркие светодиодные гирлянды поднимают настроение жителей обслуживаемых домов и становятся символами добросовестности управляющих организаций.

Для получения подарка ТСЖ необходимо оплатить услуги отопления и горячего водоснабжения за декабрь до 30 декабря. После этого связаться со специалистом «ЭнергосбыТ Плюс» по номеру +7 (929) 234-01-17 и получить подарок для своего дома. Количество украшений ограничено, поэтому в компании рекомендуют ТСЖ озаботиться оплатой услуг уже сегодня.

«В преддверии Нового года принято делать подарки. Поэтому мы всегда ищем возможность поблагодарить ответственных и надежных деловых партнеров, которые заботятся о комфорте жителей своих домов и о нашем общем теплом будущем. Ведь все средства, собранные в рамках наших акций, направляются на повышение качества теплоснабжения», — отмечает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.