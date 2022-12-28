АО «Транснефть – Прикамье» проводит ремонтные работы на магистральном трубопроводе в Пермском крае

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 декабря 2022 г. в 11:05 (мск) в Пермском районе Пермского края в ходе планового патрулирования линейной части магистрального нефтепровода (МН) Каменный Лог - Пермь работниками управления безопасности АО «Транснефть - Прикамье» обнаружено подтекание нефти из трубопровода.

Выход нефти локализован, в настоящее время на месте работают бригады аварийной службы Пермского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Прикамье». В работах по ликвидации последствий нештатной ситуации задействовано 47 специалистов и 21 единица спецтехники. По предварительным данным, объем выхода составил менее 3 куб. м.

Возможность попадания нефти в водные артерии исключена. Ситуация не представляет опасности для окружающей среды. Угрозы жизни и здоровью населения нет. На месте осуществляется постоянный экологической мониторинг. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. Причиной выхода нефти является внешнее воздействие и повреждение трубопровода тяжелой техникой (возможно, ковшом экскаватора), принадлежащей неустановленным третьим лицам. Информация по факту повреждения нефтепровода направлена в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.