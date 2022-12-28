Химики Пермского университета разработали лекарства от менингита и постковидного синдрома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году ученые ПГНИУ получили несколько патентов на производство веществ, которые могут быть использованы в качестве лекарственных средств. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Преподаватель кафедры биохимии и медицинской биотехнологии ПГНИУ Дмитрий Иванов и заведующая лабораторией «Бактерицид» химического факультета Светлана Баландина участвовали в разработке соединения, которое препятствует появлению бактерий, вызывающих гнойно-воспалительные заболевания. Оно также подавляет рост дрожжевых грибков, вызывающих кандидозные инфекции. Патент был зарегистрирован 6 октября.

Также в этом году сотрудники кафедры органической химии ПГНИУ получили два патента на производство веществ, которые могут стать основой лекарства от постковидного синдрома. Этот синдром может долго проявляться в виде нарушений сна и депрессии, тяжести в грудной клетке, ощущении неполного вздоха, а также головных, мышечных и суставных болей.

Еще одно химическое соединение, работу над которым ведут химики ПГНИУ, может эффективно бороться с возбудителем менингита. Заболевание смертельно опасно. В настоящее время подана заявка на патент, а также ведется поиск партнеров для продолжения исследований.

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