Правительство Пермского края утвердило Генеральный план Перми

Фото: архив "КП".

28 декабря на заседании краевого правительства утвердили изменения, внесенные в Генеральный план Перми. Обновленный документ предусматривает развитие краевой столицы по различным направлениям на ближайшие 10 лет, сообщает «Рифей-Пермь».

- При разработке новой редакции планирование было основано на определении интенсивности и динамики возможных преобразований на перспективный период, - рассказала министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова. - Кроме того, в проекте Генплана использовали новые подходы, которые соответствуют текущей динамике изменений в Перми.

Так, в Генплане сохранили принцип «компактного города». Его разделили на зоны, в пределах которых она будет (или не будет) застраиваться. Особое место в территориальном документе занимают природно-рекреационные территории, основная задача которых сохранение, восстановление и защита природного эколандшафта.

Большое внимание в проекте уделено развитию в Перми электротранспорта. Там, где есть трамвайные пути, предполагается более высокоплотная застройка. Например, в микрорайонах ДКЖ и Парковый запланировано развитие трамвайного движения.

Отметим, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому минимущества подготовить и направить проекты для рассмотрения и утверждения до конца апреля 2023 года.

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