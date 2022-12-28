На дне рождения пермячка с ножом набросилась на подругу из-за неприличного жеста

Фото: Архив "КП"

В Александровске вынесли приговор местной жительнице, которая ударила ножом подругу. Об этом рассказал портал «В курсе.ру».

На дне рождении собрались друзья. Вместе они веселились и выпивали. В какой-то момент произошла ссора между гостями, мужем и женой. Мужчина ушел на кухню, за ним побежала жена, а за ней — ее подруга, которая пыталась остановить примирение супругов.

Возникла небольшая перепалка, после которой у подруги порвалась золотая цепочка. Женщина взбесилась и начала оскорблять всех присутствующих, хотя ей пообещали помочь починить цепочку после праздника.

В ответ на брань подруга показала владелице порванной цепочки неприличный жест, за что сразу получила три удара по лицу. Между женщинами встал общий знакомый. Он не заметил, что в руке разъяренной женщины был нож. Она смогла обойти его и ударить подругу в живот.

Пострадавшую удалось спасти, вовремя вызвав «скорую». Полученную травму врачи характеризовали как тяжкий вред здоровью.

В результате суд приговорил женщину, устроившую поножовщину, к двум годам колонии. Часть срока будет условной, поскольку у виновной на иждивении находится несовершеннолетняя дочь. Когда девочке исполнится 14 лет, мать отправят за решетку.

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