В Перми завершился специальный проект Дягилевского фестиваля «Дягилев+»

Завершился специальный проект Дягилевского фестиваля «Дягилев+», который проходил В Перми 24—26 декабря при поддержке Министерства культуры Пермского края и при благотворительной поддержке ПАО Сбербанк.

«Дягилев+» задуман как спутник фестиваля и является своего рода послесловием к его основной, летней программе. Главным событием «Дягилев+» в этом году стала постановка оперы Карла Орфа De temporum fine comoedia («Мистерия на конец времени», 18+), номинированная на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска — 2022» в пяти номинациях.

Напомним, летом 2022 года Сбер стал генеральным партнером XIV Международного Дягилевского фестиваля, который прошел 11-20 июня в Перми – на родине выдающегося импрессарио. Для зрителей были представлены 22 мероприятия в основной программе, 70 – в программе фестивального клуба, еще десятки – в рамках образовательной программы.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбербанк участвует в жизни регионов, в том числе, реализуя благотворительные и спонсорские проекты в сфере искусства и культуры. Дягилевский фестиваль является знаковым событием не только в культурной жизни Перми, но и все страны. Поэтому нам как бренду, оказывающему значительное влияние на развитие общества, на развитие регионов, важно во всех смыслах вкладываться в повышение качества жизни людей: как бытовой, так и духовной».

Организатором специального проекта Дягилевского фестиваля «Дягилев+» является Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив.