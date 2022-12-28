В ГУ МЧС России по Пермскому краю наградили работников предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

27 декабря в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю состоялась торжественная церемония награждения сотрудников краевой службы спасения, представителей промышленных предприятий, в чьи профессиональные задачи входит предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, а также представителей СМИ и проявивших мужество и героизм граждан.

В числе получивших ведомственные знаки отличия и работники предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Медалями МЧС России «Маршал Василий Чуйков» награждены газоспасатели Марсель Гатин и Владимир Баландин. Профессиональный стаж каждого из сотрудников – более 20 лет. Каждую смену они не только обеспечивают контроль за безопасным ходом работ в производственных подразделениях, проводят профилактику аварийных ситуаций, но и постоянно совершенствуют свои навыки и мастерство в учебных классах и на полигонах.

Медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела» отмечен еще один сотрудник Пермского нефтеперерабатывающего завода – командир газоспасательного отделения предприятия Денис Петунин. За годы работы спасателем он превосходно освоил техники оказания первой помощи, работу с самым сложным аварийно-спасательным оборудованием. Неоднократно выступал в роли наставника для молодежи, демонстрируя своим примером мастерство и приверженность спасательному делу.

Всего на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» трудится 32 профессиональных спасателя и еще 70 нештатных. Ответственность, мужество, постоянные тренировки и работа над собой – то, что отличает труд спасателя и позволяет гордиться такими коллегами.