Во время оглашения приговора Бекмансурову один из слушателей упал в обморок

Фото: «КП-Пермь»

В Пермском краевом суде во время оглашения приговора Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в ПГНИУ, один из слушателей потерял сознание. Об этом сообщил корреспондент «КП-Пермь» из зала суда.

Оказалось, что плохо стало одному из студентов вуза. Во время оглашения приговора все присутствующие, как и положено, стояли, но неожиданно молодой человек упал на стул. Случилось это, когда судья перечислял, какие травмы получили пострадавшие при стрельбе. Кроме того, в зале суда было душно из-за большого количество собравшихся.

Всех вывели из помещения, а молодому человеку оказали помощь, напоили его водой и подвели подышать к окну. После этого студент сразу ушел, не дождавшись окончания судебного заседание.

Напомним, что трагедия в ПГНИУ произошла 20 сентября 2021 года. Погибли 6 человек, а пострадали — около 60.

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